Какова позиция Киева, Москвы и Вашингтона по перемирию, чего хочет каждая из сторон в этом 30-дневном прекращении огня и какие общие условия временного затишья – читайте в материале 24 Канала.

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Что предусматривает 30-дневное перемирие в войне в Украине

Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта от Соединенных Штатов прозвучало предложение о возможности установления 30-дневного перемирия в войне России против Украины.

Речь идет о полном прекращении огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.

Украинская сторона приняла это предложение, отметив, что готова пойти на этот шаг. Этим Киев в очередной раз подтвердил свое стремление к миру, демонстрируя готовность сделать конкретные шаги на пути к завершению войны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также объяснял, что перемирие предлагают установить на 30 дней, "потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте". Также именно в течение 30 дней можно будет проверить, насколько РФ будет сознательной и не будет нарушать перемирие.

Однако украинская сторона подчеркнула, что перемирие возможно только при условии того, что и Россия будет придерживаться прекращения огня.

Владимир Зеленский также заявлял, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие, чтобы разрушить нарратив, что якобы наше государство не хочет окончания войны.

Какова позиция России относительно перемирия

Два дня от российской стороны не было слышно конкретных комментариев относительно того, соглашаются они на прекращение огня, или нет.

В конце концов 13 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия выступает за 30-дневное перемирие. Но, по его словам, "вопрос в том, как этот термин будет использоваться". Тогда же он выдвинул циничные условия.

В частности, Путин хочет гарантий, что во время затишья Украина "не будет проводить мобилизацию", "не будет готовить солдат" и "не будет получать оружие".

Диктатор также заявил, что Россия наступает "почти везде". Поэтому "о следующих шагах в деле прекращения конфликта будут договариваться, исходя из того, как будут складываться ситуация на земле". Путин также жалуется, что будет трудно определить, "где и кто нарушил возможное прекращение огня".

Отдельно президента России беспокоит вопрос Курской области, часть которой продолжают удерживать ВСУ. В частности, он не знает, что делать с этим "вклинением".

Также Владимир Путин цинично сказал, что "контроль территории фронта в рамках перемирия должен быть на уровне здравого смысла".

Что говорят США об инициативе и чего ожидают от России

После того, как Украина согласилась на предложение о 30-дневном перемирии США призвали также согласиться на это и Россию. Специально для того, чтобы узнать о позиции Кремля в Москву отправился спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что прекращение огня в Украине возможно через несколько дней, если Россия согласится. После окончания 30-дневного перемирия стороны могут продолжить затишье, а также начать диалог между собой о длительном мире и полноценном окончании войны.

Дональд Трамп, свою очередь, сказал, что хотел бы видеть стремление к прекращению огня в Украине со стороны Москвы. Он также выразил надежду, что Россия сделает правильные вещи.

Отдельно американский лидер сказал, что российский президент сделал "многообещающее заявление", которое, впрочем, "не было полным". Также Трамп сказал, что готов обсуждать с Путиным предложение о прекращении огня.

Что будет, если Россия нарушит прекращение огня

Дональд Трамп заявил, что если Россия решит продолжать войну против Украины, то он имеет "финансовые рычаги", которые могут быть "разрушительными" для Кремля. Также президент США сказал, что если Москва не согласится на перемирие, то это будет "очень неутешительный момент для мира".

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США готовы ввести максимальные санкции против России для успешных переговоров о прекращении войны в Украине. Бессент отметил, что санкции администрации Байдена были недостаточными, поэтому США готовы повысить их до максимального уровня.

Интересно, что заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил, что в случае отказа России от перемирия Украина и США будут координировать свои действия и, вероятно, менять тактику. В то же время таким образом Москва покажет американцам и всему миру, кто на самом деле является агрессором и хочет продолжать войну.

Почему Зеленский считает, что Россия может отказать в перемирии

В вечернем обращении 13 марта Владимир Зеленский заявил, что все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте. По мнению украинского лидера, российский диктатор фактически готовит отказ в идее в перемирии по состоянию на сейчас.

Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше,

– объяснил Зеленский.

Он отметил, что Путин часто так делает – не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения.

В то же время украинский лидер отметил, что на американское предложение о безусловной тишине в небе, на море и на фронте в Киеве отреагировали одобрительно. Ведь наше государство готово работать максимально быстро, максимально конструктивно.

"Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивный, – это Россия. Им надо война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – день за днем. Сейчас надо на него давить", – сказал Владимир Зеленский.

Поэтому глава государства считает, что надо вводить санкции на Путина и Россию, которые помогут в вопросе мира.

Разговор Путина и Трампа: о чем договорились

Мой разговор с Путиным был очень хорошим и продуктивным. И президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике. Мы будем работать быстро, чтобы достичь полного прекращения огня и войны,

– написал Трамп.

Россия согласилась на 30-дневное прекращение ударов по энергетике. 19 марта будет обмен пленными 175 на 175. Также Москва отдаст 23 тяжелораненых. Последнее назвали жестом доброй воли.

Стороны также создадут экспертные переговорные группы по урегулированию, состоятся переговоры по безопасности судоходства в Черном море.

Россия и США стремятся взаимовыгодно сотрудничать в экономике и энергетике. И оздоровить свои отношения, поскольку считают себя ответственными за стабильность в мире.

Путин в разговоре обвинил ВСУ в "варварских преступлениях" на Курщине.

Лидеры также согласились провести совместные матчи НХЛ.

Специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, которому поручили переговоры с Россией, сообщил, что прекращение ударов должно касаться не только энергетики.

Это энергетика и инфраструктура в целом. И это то, что они обсуждают уже, видимо, более двух лет. И я считаю, что есть определенные прорывы. Я бы похвалил президента Путина за все, что он сделал сегодня,

– заявил он.

Как на разговор реагировали в мире

Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике,

– отреагировал Зеленский.

В то же время украинский президент предостерег, что Россия на самом деле планирует провести несколько наступательных действий на запорожском направлении и на Востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Россия стремится усилить свою позицию на переговорах.

Президент также отметил, что Украина будет отвечать России, если та нарушит обещание не бить по критической инфраструктуре.

Шольц считает, что прекращение ударов по энергетической инфраструктуре могло бы стать первым шагом на пути к устойчивому миру в Украине.

Осуществляются первые шаги, но цель должна оставаться неизменной: иметь прочное, измеримое и такое, что можно проверить, прекращения огня, начать детальные и всеобъемлющие мирные переговоры, которые сделают возможным установление прочного и длительного мира и гарантий, идущих с ним вместе. Это остается нашей целью,

– заявил президент Франции Макрон.

Разговор Зеленского и Трампа

Дональд Трамп в своей сети Truth Social сообщил, что "провел очень хороший" телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Президент Украины написал на своей странице в соцсети Х, что поддержал прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

"Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсуждали это в Джидде. Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение", – отметил глава государства.

Также Зеленский рассказал, что он и Трамп поручили командам решить технические вопросы, связанные с выполнением и расширением режима частичного прекращения огня. Украинская и американская делегации готовы в ближайшие дни встретиться в Саудовской Аравии, чтобы продолжить координацию шагов к миру.