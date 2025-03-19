Про це розповів речник диктатора Дмітрій Пєсков. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Москва не бачить "взаємності"

Нагадаємо, після телефонної розмови Владіміра Путіна з Дональдом Трампом 18 березня російські військові отримали наказ не бити по українській енергетичній інфраструктурі.

За словами Пєскова, Росія не порушила умови угоди. Доказом він вважає нібито збиття 7 власних безпілотників, що перебували в повітрі в момент розпорядження диктатора. Дрони мали вразити "пов'язані з оборонно-промисловим комплексом" енергооб'єкти Миколаївської області.

Ми уважно далі спостерігаємо за тим, чи прислухається київський режим до твердого наміру президентів Росії та США робити все можливе поетапно для виходу в русло мирного врегулювання,

– цинічно стверджує речник.

У Москві вже заявили – Київ "не вжив заходів", атакуючи на російський енергооб'єкт у станиці Кавказька Краснодарського краю, що суперечить мирним зусиллям. Тож, за словами Пєскова, "відсутність договороздатності" української влади очевидна.

До слова, Україна підтримала ініціативу взаємного припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, але відповідатиме в разі порушення Росією домовленостей, каже Володимир Зеленський.

Попри гучні повідомлення пропагандистів, уночі 19 березня Росія запустила 145 ударних дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та 4 зенітні керовані ракети С-300. Уражено енергетику, транспорт і лікарні України.