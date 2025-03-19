Про це Володимир Зеленський розповів на спільній із президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції, передає 24 Канал. Росія знову атакувала енергетику, транспорт і лікарні.

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Що заявив Зеленський

Нагадаємо, 18 березня в розмові з Дональдом Трампом російський диктатор підтримав ініціативу 30-денної відмови від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак уже вночі на Україну летіло 145 ударних дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та 4 зенітні керовані ракети С-300.

Слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому (Україні – 24 Канал) потрібна оборонна підтримка, підтримка нашого ППО,

– сказав український президент.

Нагадаємо, в Сумській області ворог уразив 2 лікарні. У медичному закладі Сум вогнеборці гасили пожежу, пошкоджено 4 відділення – понівечена покрівля й комунікації будівлі.

У Краснопільській громаді під час рятувальної операції в лікарні росіяни повторно завдали 5 ударів, частково зруйноване укриття, де перебували пацієнти й персонал. Евакуйовано 60 осіб, ніхто не постраждав.