Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС, Сумську ОВА та Суспільне.
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Що відомо про наслідки російського удару по лікарні у Сумах
У ДСНС розповіли, що рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння внаслідок ворожого удару по лікарні у Сумах. Окрім того, було проведено евакуацію 147 пацієнтів лікарні, з яких 9 маломобільних громадян.
Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу. На щастя, ніхто з людей не постраждав,
– написали у ДСНС.
Наслідки російського обстрілу лікарні у Сумах 18 березня / Фото ДСНС
Директор Сумської обласної лікарні Володимир Горох розповів журналістам Суспільного, що через ворожий удар безпілотника у медичному закладі пошкоджена покрівля та комунікації на горищі. Також пошкоджень зазнали 4 відділення, що розташовані на п'ятому поверсі.
Пацієнтів, які потребують постійного моніторингу, перевели в інші будівлі медзакладу.
Пацієнтів з лікарні через наслідки ворожої атаки евакуювали / Фото Суспільного
Ще один медзаклад постраждав в області
У Сумській ОВА також розповіли, що 19 березня ворог атакував безпілотниками лікарню у Краснопільській громаді області. Всього було зафіксовано 6 вибухів.
Попередньо люди не постраждали. В момент вибуху пацієнти та персонал перебували в укритті,
– мовиться у повідомленні.
Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників та поліції 60 людей (серед яких і маломобільні) були евакуйовані у захищені місця.
"Внаслідок атаки росіян приміщення лікарні зазнало значних руйнувань. Пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. Ліквідація наслідків триває", – резюмували в ОВА.