Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Сумах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що журналісти повідомили, що в Сумах гучно о 20:56. Так, там прогримів вибух.

Перед цим в Повітряних силах інформували про ворожі БпЛА на півночі Сумщини. Зауважимо, що о 20:56 в ПС також писали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.

Наразі місцева влада не коментувала вибухи. Відтак, станом на зараз детальнішої інформації про вибухи в Сумах немає.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.