Удару по населеному пункту противник завдав увечері у вівторок, 18 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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Які наслідки удару по селищу

За даними ОВА, внаслідок російського обстрілу села Угроїди загинула 1 людина, ще 3 осіб отримали поранення. Через атаку є руйнування цивільної інфраструктури та пошкодження газопроводу.

Обстрілом зруйновано багатоквартирний двоповерховий будинок, пошкоджено газопровід низького тиску,

– ідеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що обстріл стався близько 23:30. За їхніми даними, загинув 29-річний чоловік. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу, тривають досудові розслідування.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зауважимо, що тоді ж один з російських БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні. Попередньо, люди не постраждали. Незадовго після цього у регіоні постраждав ще один медичний заклад.