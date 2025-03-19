Мовиться про Краснопільську лікарню, пише Сумська обласна військова адміністрація. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

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Атака дронів на Сумщину: що сталося внаслідок неї

Повітряна тривога у Сумській області триває з 18:55 доби 18 березня. Відтоді Повітряні сили неодноразово інформували про рух ворожих ударних безпілотників через регіон.

Уночі, близько 1 години, один із дронів упав на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Тривають евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні, як повідомила обласна влада.

Зауважимо, це другий випадок влучання БпЛА російської армії у медичний об'єкт цієї доби на Сумщині. Увечері безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. На щастя, там також жертв і постраждалих не було.