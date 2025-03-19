Речь идет о Краснопольской больнице, пишет Сумская областная военная администрация. 24 Канал пересказывает, что известно на данный момент.

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Атака дронов на Сумщину: что произошло в ее результате

Воздушная тревога в Сумской области продолжается с 18:55 суток 18 марта. С тех пор Воздушные силы неоднократно информировали о движении вражеских ударных беспилотников через регион.

Ночью, около 1 часа, один из дронов упал на крышу Краснопольской больницы. По предварительной информации, люди не пострадали.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Продолжаются эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы, как сообщила областная власть.

Заметим, это второй случай попадания БПЛА российской армии в медицинский объект в эти сутки на Сумщине. Вечером беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. К счастью, там также жертв и пострадавших не было.