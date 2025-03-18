Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря. На щастя, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

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Що відомо про російську атаку

Попри обіцянку Путіна про 30-денну відмову від ударів по енергетиці, увечері 18 березня Росія вкотре запустила безпілотники по Україні.

Зокрема, падіння БпЛА зафіксували на Сумщині – на околиці обласного центру.

Також відомо про роботу української ППО по ворожих цілях на Київщині. О 20:38 вибухи чули в столиці. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав жителів бути в укриттях.

Важливо! При виявленні небезпечних предметів заборонено підходити до них, торкатись, переносити чи розбирати їх, а також користуватись поблизу засобами зв’язку.

Необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань (не менше 100 метрів) і зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102.