Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Київської ОВА.

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Ворог атакує Київську область

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О пів на 9 годину вечора в Київській області зафіксували рух ворожих БпЛА. По ворожих цілях працює протиповітряна оборона

У регіоні працюють сили ППО,

– ідеться в повідомленні.

В КМДА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

Зазначимо, що о 20:38 стало відомо про вибухи в Києві. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що в столиці працює ППО та закликає жителів бути в укриттях.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що в ніч на 18 березня ворог також запускав свої ударні БпЛА по Україні. Відомо, що противник атакував тоді 137-ма дронами. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.