Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються дрони

21:34, 17 березня БпЛА на північному сході Запорізької області, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на півночі та в центральній частині Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півдні Кіровоградщині та півночі Миколаївщини, курс - західний/північно-західний

21:28, 17 березня Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку!

20:55, 17 березня Черкаська область (Черкаський і Золотоніський р-ни) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:54, 17 березня Дніпро, Харків, Запоріжжя – у вашому напрямку ворожі БпЛА.

20:47, 17 березня БпЛА на південному сході Запорізької області, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на південному заході, на заході та на сході Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на північному заході Харківщини, курс - східний/південно-східний;

БпЛА на південному сході та в центрі Полтавщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний.

20:32, 17 березня Дніпро, Полтава, Кривий Ріг – у вашому напрямку ворожі БпЛА!

20:22, 17 березня Нова група ворожих ударних БПЛА заходять на південний захід Дніпропетровщини з ТОТ, курс – північно/північно-західний.

20:13, 17 березня Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:07, 17 березня Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!