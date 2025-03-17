Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються дрони
- БпЛА на північному сході Запорізької області, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на півночі та в центральній частині Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на півдні Кіровоградщині та півночі Миколаївщини, курс - західний/північно-західний
Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку!
Черкаська область (Черкаський і Золотоніський р-ни) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Дніпро, Харків, Запоріжжя – у вашому напрямку ворожі БпЛА.
- БпЛА на південному сході Запорізької області, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на південному заході, на заході та на сході Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на північному заході Харківщини, курс - східний/південно-східний;
- БпЛА на південному сході та в центрі Полтавщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний.
Дніпро, Полтава, Кривий Ріг – у вашому напрямку ворожі БпЛА!
Нова група ворожих ударних БПЛА заходять на південний захід Дніпропетровщини з ТОТ, курс – північно/північно-західний.
Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
- БпЛА на південному сході Запорізької області, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на межі Харківської і Сумської областей, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на Сумщині (південніше м.Суми), курс - південно-західний.