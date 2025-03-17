Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся дроны
- БПЛА на северо-востоке Запорожской области, курс – северный/северо-западный;
- БПЛА на севере и в центральной части Днепропетровщины, курс – западный/северо-западный;
- БПЛА на востоке и в центральной части Харьковщины, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА в центре Полтавщины, курс – северо-западный курс – северо-западный;
- БПЛА на юге Кировоградщины и севере Николаевщины, курс – западный/северо-западный
Николаевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления!
Черкасская область (Черкасский и Золотоношский р-ны) – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Днепр, Харьков, Запорожье – в вашем направлении вражеские БПЛА.
- БПЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северный/северо-западный;
- БПЛА на юго-западе, на западе и на востоке Днепропетровщины, курс – западный/северо-западный;
- БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – восточный/юго-восточный;
- БПЛА на юго-востоке и в центре Полтавщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный.
Днепр, Полтава, Кривой Рог – в вашем направлении вражеские БПЛА!
Новая группа вражеских ударных БПЛА заходят на юго-запад Днепропетровщины с ВОТ, курс – северо/северо-западный.
Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
- БПЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северный/северо-западный;
- БПЛА на Днепропетровщине, курс – западный/северо-западный;
- БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА на Сумщине (южнее г. Сумы), курс – юго-западный.