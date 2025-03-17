Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся дроны

21:34, 17 марта БПЛА на северо-востоке Запорожской области, курс – северный/северо-западный;

БПЛА на севере и в центральной части Днепропетровщины, курс – западный/северо-западный;

БПЛА на востоке и в центральной части Харьковщины, курс – западный/юго-западный;

БПЛА в центре Полтавщины, курс – северо-западный курс – северо-западный;

БПЛА на юге Кировоградщины и севере Николаевщины, курс – западный/северо-западный

21:28, 17 марта Николаевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления!

20:55, 17 марта Черкасская область (Черкасский и Золотоношский р-ны) – угроза применения врагом ударных БПЛА!

20:54, 17 марта Днепр, Харьков, Запорожье – в вашем направлении вражеские БПЛА.

20:47, 17 марта БПЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северный/северо-западный;

БПЛА на юго-западе, на западе и на востоке Днепропетровщины, курс – западный/северо-западный;

БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – восточный/юго-восточный;

БПЛА на юго-востоке и в центре Полтавщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный.

20:32, 17 марта Днепр, Полтава, Кривой Рог – в вашем направлении вражеские БПЛА!

20:22, 17 марта Новая группа вражеских ударных БПЛА заходят на юго-запад Днепропетровщины с ВОТ, курс – северо/северо-западный.

20:13, 17 марта Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!

20:07, 17 марта Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!