Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях.

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У Запоріжжі прогриміли вибухи

О 19:26 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали безпілотники, які вкотре запустила Росія по території України.

О 20:24 у Запоріжжі також оголосили небезпеку через застосування ворогом балістичного озброєння.

Близько о 202:27 у Запоріжжі пролунали вибухи. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у регіоні працюють сили та засоби ППО.