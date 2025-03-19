Об этом рассказал пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Москва не видит "взаимности"

Напомним, после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 18 марта российские военные получили приказ не бить по украинской энергетической инфраструктуре.

По словам Пескова, Россия не нарушила условия соглашения. Доказательством он считает якобы сбитие 7 собственных беспилотников, находившихся в воздухе в момент распоряжения диктатора. Дроны должны были поразить "связанные с оборонно-промышленным комплексом" энергообъекты Николаевской области.

Мы внимательно дальше наблюдаем за тем, прислушивается ли киевский режим к твердому намерению президентов России и США делать все возможное для выхода в русло мирного регулирования,

– цинично утверждает спикер.

В Москве уже заявили – Киев "не принял меры", атакуя на российский энергообъект в станице Кавказской Краснодарского края, что противоречит мирным усилиям. Поэтому, по словам Пескова, "отсутствие договороспособности" украинских властей очевидно.

К слову, Украина поддержала инициативу взаимного прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но будет отвечать в случае нарушения Россией договоренностей, говорит Владимир Зеленский.

Несмотря на громкие сообщения пропагандистов, ночью 19 марта Россия запустила 145 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и 4 зенитные управляемые ракеты С-300. Поражена энергетика, транспорт и больницы Украины.