Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Как далеко от Украины нефтебаза "Кавказская"
На Кубани в России продолжает пылать нефтебаза "Кавказская", которую была атакована БПЛА в ночь на 19 марта. Предприятие остановило свою работу, ведь беспилотники вывели из строя трубопровод между резервуарами.
Нефтебаза "Кавказская" продолжает гореть: смотрите видео
В оперативном штабе Кубани сообщили о том, что площадь пожара на нефтебазе выросла до 1,7 тысяч квадратных метров. Заметим, что причиной возгорания называют падение "обломков" БпЛА.
Масштабный пожар на нефтебазе "Кавказская": смотрите видео
Также интересно, что в сводке Минобороны России о Краснодарском крае вообще не упомянули.
Нефтебаза "Кавказская" – важный объект, который играет ключевую роль в обеспечении экспорта российской нефти. Станция связана с железнодорожным нефтяным терминалом и соединена трубопроводом с НПС-6 "Кропоткин", входящей в систему Каспийского трубопроводного консорциума.
Где расположена нефтебаза "Кавказская": смотрите на карте
Заметим, что расстояние от нефтебазы "Кавказская" в Украину составляет около 400 километров.