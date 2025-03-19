Украинские осинтеры считают, что добрые дроны поразили нефтебазу, точнее – пункт перевалки нефти, "Кавказская". 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Нефтяной пожар на Кубани после атаки дронов: что известно

Ночью 19 марта, по сообщениям местных телеграм-каналов, БПЛА атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Предварительно, беспилотники нанесли удар по местной нефтебазе.

Местные жители писали о 5 или 6 громких взрывах над городом. И дальше, традиционно, "падение обломков" вызвало "вспышку в районе НПЗ". Впрочем, официальной информации от властей Кубани пока не было.

И видео очевидцев подтверждают, что на территории нефтяного предприятия – мощный пожар.

Пожар на нефтяном объекте на Кубани после атаки дронов: видео очевидцев

Последствия атаки на Краснодарский край: видео свидетелей

И еще пожар на "Кавказской": видео из соцсетей

Осинтеры вычислили, что дроны попали в пункт перевалки нефти "Кавказская", через который российская нефть по железной дороге направляется в трубопроводную систему "Каспийский трубопроводный консорциум".

Где расположен пункт перевалки нефти "Кавказская": смотрите на карте

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