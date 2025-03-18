333-й центр боевой подготовки имеет много площадок и техники для тренировки военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

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Какие последствия удара по полигону в Мулино

14 марта был атакован крупный военный учебный центр расположенный вблизи Мулино, Нижегородской области.

Аналитики проекта "КиберБорошно" выяснили, что украинский беспилотник "Лютый" поразил угловую часть главного павильона, где размещены интерактивные тиры и тренажеры для экипажей бронетехники.

Кроме повреждения здания, было зафиксировано ранение по меньшей мере двух российских военных.

В день атаки "Росавиация" временно остановила работу аэропорта "Стригино". Российские власти официально не комментировали инцидент.

Центр в Мулино сочетает классические военные полигоны с современными компьютерными симуляциями. Его территория охватывает 34×27 км, с танкодромами и макетами городских застроек. Ежегодно здесь могут проходить обучение до 30 тысяч военнослужащих, а одновременно в полигонном цикле могут участвовать до 700 человек.



Последствия удара по учебному центру в Мулино / Фото телеграмм-каналов

Момент удара по военному полигону в Мулино: смотрите видео