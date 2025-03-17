Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Пораженный НПЗ в Туапсе имеет стратегическое значение для армии страны-агрессора.
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Что известно о ликвидации пожара на НПЗ в Туапсе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Россиянин сказал, что после атаки "киевского режима" в ночь на 14 марта на нефтебазе загорелся резервуар, в котором содержалось около 20 тысяч тонн бензина.
По данным Кондратьева, огонь охватил более тысячи квадратных метров площади, пожару присвоили четвертый уровень опасности. К тушению привлекали 188 спасателей и 55 единиц техники.
Интересно, что, по данным источников УП, НПЗ в Туапсе атаковала новейшая украинская ракета "Длинный Нептун".
Что известно об атаке на нефтебазу в Туапсе
- В ночь на 14 марта в Туапсе слышали ряд громких взрывов. Россияне жаловались, что был прилет в нефтеперерабатывающий завод, что повлекло пожар и огромный столб черного дыма.
- Из интересного, почти в то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно применила ракету "Длинный Нептун" с дистанцией в тысячу километров. В сети считают, что эта ракета попала по резервуару Туапсинского НПЗ.
- Туапсинский завод входит в число крупнейших в России и имеет мощность переработки около 12 миллионов тонн нефти в год. Этот НПЗ обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны.