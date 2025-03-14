Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В сети также распространяют много видео с места прилета.

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Что известно о пожаре и взрыве в Туапсе

Сообщение о прилете в Туапсе появились после 2:00 по киевскому времени. Очевидцы распространяют кадры, где можно услышать сирены и увидеть яркое пламя и дым.

В Туапсе мог быть прилет: смотрите видео

По данным местных жителей, там мог вспыхнуть пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. В небо поднялся огромный столб черного густого дыма.

Последствия взрывов в Туапсе / Фото российских СМИ

Также жители Туапсе отметили, что в целом было слышно около 10 громких взрывов в районе местного НПЗ. После этого в городе сработала тревожная сирена, а в районе предприятия началось возгорание.

По НПЗ в Туапсе могли ударить: смотрите видео

В местных телеграм-каналах россияне писали, что перед тем, как произошел пожар, раздался мощный взрыв. И сразу после этого в сети распространили видео и фото с места событий.



Россияне писали о взрывах в Туапсе / Скриншот 24 канала

Само пламя могли увидеть жители нескольких районов Туапсе. По данным МЧС России, в Краснодарском крае также была объявлена угроза ракетной опасности.

Горит НПЗ в Краснодарском крае: смотрите видео

Интересно, что в связи с атакой, Росавиация ввела план "Ковер" на работу аэропорта Сочи. В работе аэропорта есть определенные ограничения.

Стоит отметить, что Туапсинский НПЗ – российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае. Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" – ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Основная часть продукции идет на экспорт. Завод входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

К слову, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе уже атаковали украинские дроны. Источники 24 Канала подтверждали, что тогда по вражескому военному объекту нанесли удары беспилотники ГУР МО.