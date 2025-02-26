Под концентрированным ударом оказался среди прочего и морской порт города Туапсе. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Взрывы в порту и "падение обломков": что известно о налете дронов на Краснодарский край

Почти сразу после начала суток 26 февраля из российского Краснодарского края начали поступать сообщения о пролетах дронов и взрывах. Их списывали на работу ПВО.

Местные жители писали в социальных сетях, что дронов было очень много. Насчитали по меньшей мере 40 взрывов. Их слышали, в частности, в Анапе, в поселениях Виноградное, Витязево, а затем и в Туапсе. План "Ковёр" ввели в аэропорту Сочи.

Из Туапсе писали, что уже длительное время воздушный бой идет над морским портом. Несколько десятков взрывов слышали местные – и они жалуются, что, вероятно, такого масштаба атаки до сих пор не бывало.

В Туапсе дроны атаковали морской порт: смотрите видео очевидцев (внимание, 18+, слышна ругань)

Где расположен город Туапсе: показываем на карте

Официальной информации оттуда о пострадавших и разрушениях нет. Относительно других районов Краснодарщины, губернатор писал о "падении обломков" на частные дома и пожарах, но без пострадавших.

Заметим, ранее была информация о взрывах в Крыму, оккупированном Россией. Там, мол, ПВО сбивало беспилотники над Черным морем. Движение по Крымскому мосту на время перекрывали.