Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные Telegram-каналы. Оккупантам пришлось перекрыть так называемый Крымский мост.

Читайте также Оккупанты в Крыму ожидают масштабных ударов через несколько дней, – "Атеш"

В Крыму раздаются взрывы

В сети сообщают о серии взрывов в разных районах временно оккупированного Крыма. Взрывы были зафиксированы в Саках, Севастополе и в районе аэродрома Бельбек, где, по информации местных, продолжается массированная воздушная атака.

Во время инцидента слышны звуки глухих взрывов в Керчи, ориентировочно в районе Бондаренково. В Севастополе взрывы прозвучали на северной стороне города, где местные сообщают об активных пусках и работе ПВО.

Оккупанты подняли самолеты с аэродрома Бельбек, что свидетельствует о нарастающих военных действиях в регионе. По словам местных, движение по Керченскому мосту было временно перекрыто. Оккупационные власти ситуацию не комментируют, а воздушную тревогу не объявляли.