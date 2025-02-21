Речь идет о периоде с 24 по 26 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атэш". Информацию там получили от своих агентов из числа военнослужащих России.

Смотрите также Трое крымских татар вернулись из российской колонии после 9 лет заключения

Россияне ссорятся из-за отпусков

По данным "Атэш", у оккупантов возникают конфликты из-за возможности уйти в отпуск в указанный период. Но отдельные военнослужащие выбрали другой способ – имитация болезни, чтобы попасть на обследование в госпиталь.

Захватническое командование осознает критическую уязвимость своих систем противовоздушной обороны, к тому же ранее ряд формирований передислоцировали из Крыма в Россию.

Подразделения внутренней безопасности сейчас проводят усиленные контрдиверсионные мероприятия, "опасаясь утечек информации о точной дислокации комплексов".

Местные жители и сами российские военные продолжают передавать данные о позициях ПВО в Крыму. Всё идёт к тому, что в ближайшее время установок станет ещё меньше,

– написали в "Атеш".

К слову, ранее партизанское движение сообщало о новых боновых заграждениях и минировании в Балаклавской бухте. Слабые места в системе защиты объекта могут стать мощным ударом по военной логистике россиян в Черном море.