Йдеться про перод з 24 до 26 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар "Атеш". Інформацію там отримали від своїх агентів з-поміж військовослужбовців Росії.

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Росіяни сваряться через відпустки

За даними "Атеш", в окупантів виникають конфлікти через можливість піти у відпустку в зазначений період. Але окремі військовослужбовці обрали інший спосіб – імітування хвороби, аби потрапити на обстеження в госпіталь.

Натомість загарбницьке командування усвідомлює критичну вразливість своїх систем протиповітряної оборони, до того ж раніше низку формувань передислокували з Криму до Росії.

Підрозділи внутрішньої безпеки наразі проводять посилені контрдиверсійні заходи, "побоюючись витоків інформації про точну дислокацію комплексів".

Місцеві жителі й самі російські військові продовжують передавати дані про позиції ППО в Криму. Все йде до того, що найближчим часом установок стане ще менше,

– написали в "Атеш".

До слова, раніше партизанський рух повідомляв про нові бонові загородження та мінування в Балаклавській бухті. Слабкі місця в системі захисту об'єкта можуть стати потужним ударом по військовій логістиці росіян у Чорному морі.