Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар "Атеш". Інформацію там отримали від своїх агентів.

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Виявлено слабкі місця

"Атеш" продовжує стежити за всіма типами морських загороджень у Криму, зокрема, в Балаклавській бухті. Агенти руху вже виявили слабкі місця в системі захисту, незважаючи на всі заходи окупантів.

Балаклава – важливий пункт для російської армії, тож поразка там може стати потужним ударом по всій військовій логістиці окупантів у Чорному морі.

Рашисти намагаються зберегти те, що у них поки що залишилося на плаву, але завдяки злагодженій роботі наших агентів, Сили Оборони знищать усю техніку, кораблі та бази окупантів найближчим часом,

– йдеться в повідомленні.

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До слова, раніше "Атеш" писав про виїзд родин окупантів з Криму через перекидання військовослужбовців на інші ділянки фронту. "Переселенці" з Росії не змогли адаптуватися на півострові, а місцеві ставилися до них вороже.

Однак ключовий фактор від'їзду – не лише побутові труднощі, а й почуття небезпеки, що наростає. Дедалі більше росіян усвідомлюють, що Крим уже не є "тихою гаванню", і шукають способів вивезти близьких із зони потенційних бойових дій,

– наголошують в "Атеш".

Передати інформацію про пересування окупантів та про їхні військові об'єкти можна на @Ametham_atesh_ua в телеграмі.