Про це розповідає 24 Канал з посиланням на правозахисне об'єднання "Кримська солідарність". У Росії у 2003 році Хізб ут-Тахрір визнали терористичною організацією, а причетних до неї почали переслідувати.
Читайте також Були з мішками на головах, – звільнена з полону Леніє Умерова розповіла, як її везли на обмін
Росія відпустила трьох кримських політв’язнів
Як повідомляє правозахисне об'єднання "Кримська солідарність", Меметов перебував у колонії № 11, а Абільтаров і Абсеітов – у колонії № 1 міста Ставрополя.
Ремзі Меметова, Зеврі Абсеітова, Рустема Абільтарова та ще одного кримського татарина – Енвера Мамутова – заарештували 12 травня 2016 року в Бахчисараї. Російські силовики звинуватили їх в участі у терористичній організації.
24 грудня 2018 року Південний окружний військовий суд виніс вирок:
- Меметову, Абсеітову та Абільтарову – по 9 років колонії,
- Мамутову – 17 років позбавлення волі.
Згодом Верховний суд Росії пом’якшив вирок, зменшивши терміни на три місяці.
До слова, Росія систематично переслідує кримських татар, використовуючи звинувачення у тероризмі. Правозахисники вважають справи проти них сфабрикованими, а самих засуджених – політв’язнями.