Ночью 24 февраля Рязанский НПЗ в третий раз с начала года оказался под ударами украинских дронов. Местные жители публиковали кадры с места происшествия. На них можно увидеть, что после прилета возник огромный пожар, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Туле

Военные рассказали, что подразделения Силы беспилотных систем ВСУ, ГУР и другие составляющие Силы обороны в ночь на 24 февраля 2025 года нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области.

Известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6,

– поделились деталями в Генштабе.

Результаты поражения уточняются.

К слову, в Центре противодействия дезинформации рассказали, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод – один из пяти крупнейших в России с мощностью переработки 17,1 миллиона тонн нефти в год. Завод производит критически важное авиационное топливо для фронтовой и стратегической дальней авиации.

Также военные подтвердили атаку БПЛА на Тульскую область 23 февраля и удар в районе ФГКУ комбинат "8 марта", где возник пожар.