По состоянию на 24 февраля 2025 года потери России составляют почти 870 тысяч солдат и офицеров. Главком Сырский раскрыл, сколько из них ликвидировано окончательно, передает 24 Канал.

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Какую цену Россия заплатила за вторжение

По словам генерала, около 250 тысяч российских оккупантов погибло. Также было уничтожено более 10,1 тысяч танков, 21,1 тысяча боевых бронированных машин, 23,3 тысячи артсистем.

Силы обороны Украины вернули более 50 процентов территории, оккупированной россиянами после 24 февраля 2022 года, провели ряд эффективных оборонительных, а также наступательных операций.

В своем посте к 3-летию вторжения Сирский подчеркнул важность Курской операции. Главком заверил, что она предотвратила вражеское наступление на Сумщину и Харьковщину.

Впервые за 11 лет мы перенесли масштабные боевые действия на территорию противника и продолжаем удержать сотни квадратных километров Курщины,

– подчеркнул главнокомандующий.

К слову, в СБУ утверждают, что больше всего ликвидированных вражеских солдат и техники на счету ударных дронов. На них приходится 85 процентов потерь России.