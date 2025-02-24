Уночі 24 лютого Рязанський НПЗ втретє з початку року опинився під ударами українських дронів. Місцеві жителі публікували кадри з місця події. На них можна побачити, що після прильоту виникла величезна пожежа, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Удар по НПЗ у Рязані та нафтобазі у Тулі

Військові розповіли, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР та інші складові Сили оборони у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області.

Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6,

– поділилися деталями у Генштабі.

Результати ураження уточнюються.

До слова, у Центрі протидії дезінформації розповіли, що Рязанський нафтопереробний завод – один із п'яти найбільших у Росії з потужністю переробки 17,1 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє критично важливе авіаційне паливо для фронтової авіації та стратегічної дальньої авіації.

Також військові підтвердили атаку БпЛА на Тульську область 23 лютого і удар в районі ФДКУ комбінат "8 марта", де виникла пожежа.