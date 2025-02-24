Вночі проти 24 лютого Рязанський НПЗ атакували БПЛА втретє з початку 2025 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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У місті було гучно

Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ. У Росії традиційно заявляли про роботу протиповітряної оборони. Також у мережі оприлюднили кадри пожежі нібито біля нафтопереробного заводу. Місцева влада Росії ніяк не коментувала інциденту.

Нафтопереробний завод Рязанської нафтопереробної компанії перебував під атакою раніше. Зокрема, вночі проти 24 січня, потім – вночі проти 26 січня.

Росіяни ділились кадрами із місця подій. На записі можна побачити, що після влучання у об'єкт там виникла масштабна пожежа. В небо впираються стовпи диму.

У Росії пожежа: дивіться відео

Від початку 2025 року під ударом опинились мінімум 27 паливно-енергетичних об'єктів у 16 ​​регіонах Росії.