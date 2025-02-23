Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2025", передає 24 Канал.
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Рекорди України у постачанні дронів
На форумі, присвяченому третій річниці війни в Україні, 23 лютого міністр оборони сказав, що Україна вже стала найбільшим виробником бойових дронів у світі. Переважна більшість БпЛА, які використовують українські військові, наша країна має завдяки власним силам.
Умєров зазначив, що наша країна купує або виготовляє 96% дронів.
Як у жовтні минулого року повідомляв Володимир Зеленський, на фронт відправили мільйон дронів, закуплених за державні кошти.
Необхідна для фронту техніка
Військові за допомогою дронів можуть ефективніше боротися з російським агресором. Використовуючи БпЛА вони можуть частково компенсувати перевагу російських сил в артилерії. Дрони також допомагають уникати прямих боїв, зупиняючи просування окупантів, та бити по вразливих цілях на території Росії.