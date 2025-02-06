Про це пише 24 Канал з посиланням на пост головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, військові частіше та ефективніше використовують БпЛА.

Українські БпЛА встановлюють рекорди

За підсумками січня 2025 року сили дрони Сил безпілотних систем вивели з ладу 66% російської техніки. Так вдалося знищити на 7% більше ворожих цілей, ніж у грудні.

У 49% випадків техніка окупантів зазнає ураження FPV-дронами. Їх успішно використовують підрозділи 46 аеромобільної, 3 штурмової та 80 десантно-штурмової бригад. Головком вирішив відзначити командирів, які керують безпілотними системами та показують хороші результати.

Також Олександр Сирський заслухав доповіді щодо переформування полків Сил безпілотних систем у цілі бригади, а також про нарощення кількості безпілотників у механізованих бригадах. Військові говорили також про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.

Окрім цього, головнокомандувачу доповіли, що Росія формує свої війська безпілотних систем.

Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах. Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам. Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів безпілотних систем ЗСУ, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу,

– написав Сирський.

Надалі використання безпілотників бійцями ЗСУ будуть удосконалювати, сферу – розвивати, а здобутки Сил безпілотних систем – масштабувати.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ використали безпілотники дальньої дії, що оснащені 250-кілограмовою авіабомбою. Такі дрони можуть завдавати ударів по тилу противника.