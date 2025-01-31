Про це 31 січня повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України, передає 24 Канал. Ця унікальна розробка здатна змінити "правила гри на полі бою".

Дивіться також Символ цієї війни: як держава витрачає мільярди на дрони – аналіз

Що відомо про розробку СБС

Російська пропаганда регулярно заявляє про нібито "збиття" подібних дронів, однак вибухи на об’єктах військово-промислового комплексу, нафтопереробних заводах та складах боєприпасів свідчать про протилежне.

Оператори 14-го окремого полку БпАК вже понад рік успішно завдають ударів у глибокому тилу противника, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Проведено десятки подібних операцій, і ця робота триватиме й надалі.

Іноді для успіху потрібна тиша: більшість операцій СБС не підлягають публічному висвітленню, але завдають критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше про БпЛА, які можуть нести 250-кілограмові авіабомби, 24 Каналу розповів військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков. "Це був легкомоторний літак SkyRanger у версії Swift, під нього прикріпили бомбу ФАБ-100. Цей літак не врізається ні в що, а скидає бомбу, для чого на ньому є оптико-прицільна станція", – поділився він.

До слова, український безпілотник Raybird отримав лазерну систему наведення, яку вже випробували в бойових умовах. Цей проєкт був одним із найпріоритетніших, розробка нової системи тривала пів року.