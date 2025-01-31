Об этом 31 января сообщили Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, передает 24 Канал. Эта уникальная разработка способна изменить "правила игры на поле боя".

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Что известно о разработке СБС

Российская пропаганда регулярно заявляет о якобы "сбивании" подобных дронов, однако взрывы на объектах военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающих заводах и складах боеприпасов свидетельствуют об обратном.

Операторы 14-го отдельного полка БпАК уже более года успешно наносят удары в глубоком тылу противника, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Проведены десятки подобных операций, и эта работа будет продолжаться и в дальнейшем.

Иногда для успеха нужна тишина: большинство операций СБС не подлежат публичному освещению, но наносят критические удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры врага,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее о БпЛА, которые могут нести 250-килограммовые авиабомбы, 24 Каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. "Это был легкомоторный самолет SkyRanger в версии Swift, под него прикрепили бомбу ФАБ-100. Этот самолет не врезается ни во что, а сбрасывает бомбу, для чего на нем есть оптико-прицельная станция", – поделился он.

К слову, украинский беспилотник Raybird получил лазерную систему наведения, которую уже испытали в боевых условиях. Этот проект был одним из самых приоритетных, разработка новой системы длилась полгода.