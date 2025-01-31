Об этом 24 Каналу рассказал руководитель отдела эксплуатации компании Skyeton Алексей "Бульдозер", заметив, что "подсветка" уже существовала, но в других условиях войны и под другие цели и задачи. Разработка новой системы длилась полгода.

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Один из самых приоритетных проектов

"К этому проекту было привлечено немало людей, ведь он принадлежал к одним из самых приоритетных. Все происходило достаточно быстро: выезд "в поля", применение в бою. Эта попытка была удачной, а БПЛА работает на линии боестолкновения", – подчеркнул Алексей "Бульдозер".

Относительно влияния вражеского РЭБа, то надо понимать, как работать с таким беспилотником, на каких частотах действуют российские средства, какие системы связи использует каждая из сторон. Нет одного решения, которое будет постоянно работать.

Сейчас сложность в том, что мы должны постоянно быть на линии боевого соприкосновения, где сосредоточение средств противодействия является наибольшим. Поэтому идет постоянный поиск, обновление системы, чтобы она работала и помогала нашей армии,

– отметил Алексей "Бульдозер".

Что известно о БПЛА Raybird

Дрон может поражать объекты и был привлечен ко многим миссиям по уничтожению врага, поездов, эшелонов. Когда он только появился, то основной функцией была разведка дальнего действия.

Благодаря этому средству мы могли видеть на расстоянии 100 километров, что происходит в тыловых местах врага. Осознав изменение тенденции, нашу ограниченность в ресурсах, таких как ракеты, мы изменили вектор и дрон стал разведывательно-ударным,

– добавил Алексей.

Теперь БПЛА может выполнить целый ряд миссий – от того, чтобы найти цель, поразить ее, вернуться и перезарядиться. Тенденции диктуют правила игры, поэтому надо смотреть, что сейчас является актуальным и наиболее болезненным для нас. Учитывая это, принимать решения.

Как сделать разработку эффективной

В первую очередь надо сравнить количество потраченных сил и полученный результат. Так станет понятно, стоит ли вообще браться за дело. Важны приоритетность и четкое понимание, что изменится от нашей разработки.

Иногда мы сами генерируем идеи, отталкиваясь от того, что сейчас нужно. Например, видим конкретную проблему и пытаемся ее решить. После этапа "идеи", идет этап ее подтверждения или опровержения,

– отметил руководитель отдела эксплуатации.

Третий этап – интеграция этой системы в беспилотник, а последний – закрытые испытания и испытания в боевых условиях. То, что работает на полигоне, не всегда работает на войне. Поэтому испытания – обязательное условие, Конечно, идет постоянное взаимодействие с военными, выезды, отработки средства. Такие основные циклы проходит каждая разработка.