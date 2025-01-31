Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Сергей Грабский, объяснив, что Россия зашла в тупик, хотя и пытается модифицировать эти беспилотники.

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Для чего предназначена шрапнель?

ВСУ за период полномасштабной войны и постоянных атак "Шахедами" со стороны страны-агрессора уже научились довольно исправно сбивать эти БпЛА. По словам военного эксперта, объем перехвата вражеских "Шахедов" составляет 80%.

В случае, когда бы Россия могла запустить 3 "Шахеда", она запускает 2, но с увеличенной боевой частью, что приводит к перерасходу взрывчатого вещества, шрапнели с минимальным эффектом,

– озвучил Грабский.

По мнению военного эксперта, сейчас на фоне сообщений о видоизмененных россиянами "Шахедах" можно сделать вывод, что это информационная атака. Грабский подчеркнул, что если раньше враг мог запустить по Украине 30 "Шахедов", сейчас применяет 20, а из них ориентировочно 16 ВСУ удается сбить.

"Начинка" боеголовок шрапнелью – это элемент бессильного террора. Потому что шрапнель не предназначена для разрушения военных объектов, а призвана уничтожать живую силу, в нашем случае – мирное население,

– подытожил Грабский.

Отметим, что главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что вокруг термобарической боевой части расположен слой со шрапнелью, это готовый элемент поражения в виде шариков. По его словам, это представляет собой комбинированный боеприпас. Он также отметил, что ранее боевая часть БпЛА составляла 40 – 50 килограммов.

Напомним, в результате российской атаки "Шахедами" ночью 30 января в Сумах была повреждена жилая многоэтажка. Аварийно-спасательные работы длились 19 часов. Этот удар унес жизни 9 человек, еще 13 получили ранения, среди них 8-летний ребенок.