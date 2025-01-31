Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт Сергій Грабський, пояснивши, що Росія зайшла в глухий кут, хоча й намагається модифікувати ці безпілотники.

Дивіться також Внаслідок падіння "Шахеда": у багатоповерхівці в Черкасах виникла пожежа

Для чого призначена шрапнель?

ЗСУ за період повномасштабної війни та постійних атак "Шахедами" з боку країни-агресорки вже навчилися доволі справно збивати ці БпЛА. Зі слів військового експерта, обсяг перехоплення ворожих "Шахедів" становить 80%.

У випадку, коли б Росія могла запустити 3 "Шахеди", вона запускає 2, але зі збільшеною бойовою частиною, що призводить до перевитрат вибухової речовини, шрапнелі з мінімальним ефектом,

– озвучив Грабський.

На думку військового експерта, нині на тлі повідомлень про видозмінені росіянами "Шахеди" можна зробити висновок, що це інформаційна атака. Грабський підкреслив, що якщо раніше ворог міг запустити по Україні 30 "Шахедів", зараз застосовує 20, а з них орієнтовно 16 ЗСУ вдається збити.

"Начинка" боєголовок шрапнеллю – це елемент безсилого терору. Тому що шрапнель не призначена для руйнування військових об'єктів, а покликана знищувати живу силу, в нашому випадку – мирне населення,

– підсумував Грабський.

Зазначимо, що головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що навколо термобаричної бойової частини розташований шар зі шрапнеллю, це готовий елемент ураження у вигляді кульок. З його слів, це уявляє собою комбінований боєприпас. Він також зауважив, що раніше бойова частина БпЛА становила 40 – 50 кілограмів.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки "Шахедами" вночі 30 січня у Сумах була пошкоджена житлова багатоповерхівка. Аварійно-рятувальні роботи тривали 19 годин. Цей удар забрав життя 9 людей, ще 13 отримали поранення, серед них 8-річна дитина.