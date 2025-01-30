Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що раніше бойова частина безпілотника становила 40 – 50 кілограмів. Все залежало від версії, комплектації та навіть збірки – іранської чи російської.

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Що відомо про нову розробку ворога

Подвоєна бойова частина фіксується ще з 2024 року. Ціль такого дрона – вбивати українців. Для цього безпілотники мають шрапнель, але вона не є єдиним елементом, який вражає.

Навколо термобаричної бойової частини, яку використовує Росія, розташований шар зі шрапнеллю – готовим елементом ураження у вигляді кульок. Тобто мовиться про комбінований боєприпас,

– зауважив Олег Катков.

Він небезпечний і як самою шрапнеллю, тому що вона призначена саме для ураження живої сили противника, а також і термобаричним боєприпасом, який демонструє максимальну ефективність під час ураження приміщення.

Поєднавши все це разом, ми отримаємо засіб для максимально ефективного вбивства цивільного населення України,

– підкреслив головний редактор Defense Express.

Нагадаємо, вперше Росія використала такі безпілотники ще в листопаді 2024 року під час обстрілу міста Суми. Місцева влада заявила, що зброя призначена саме для знищення людей, а не об'єктів. Тоді окупанти завдали удару по житловому мікрорайону.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 30 січня опублікував кадри нових "Шахедів" зі збільшеною бойовою частиною. Він наголосив, що ворог хоче досягти максимальної кількості жертв серед цивільних, але отримає за це відповідь.