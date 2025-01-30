В такий спосіб літак скидає бомбу та повертається назад неушкодженим. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що для точності бомбардування на літаку є відповідна станція.

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Як працюють багаторазові БпЛА

Військовий експерт пояснив, що Україна вже тривалий час застосовує дрони, які можуть нести 250-кілограмові авіабомби ФАБ для ударів по території Росії. Для ворога це не є таємницею, про використання БпЛА такого типу росіяни дізнались у квітні 2024 року.

Це був легкомоторний літак SkyRanger у версії Swift, під нього прикріпили бомбу ФАБ-100. Цей літак не врізається ні в що, а скидає бомбу, для чого на ньому є оптико-прицільна станція. Це такий багаторазовий БпЛА на базі легкомоторного літака,

– наголосив він.

Катков додав, що після того, як дрон скидає бомбу, він повертається назад. Зокрема, на одному зі зразків були відмітки про ураження чотирьох цілей.

До речі, ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що українські дрони, які росіяни можуть вражати, діють за ефективною схемою. Так, приблизно 50 – 60% дронів досягають цілей, інші відвертають увагу російської ППО.