Військовозобов'язані можуть подати запит на проходження ВЛК онлайн через застосунок "Резерв+". Це спрощує процес і не вимагає відвідування ТЦК. Під час пресконференції Рустем Умєров анонсував реформу ВЛК, передає 24 Канал.

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Які зміни у проходженні ВЛК

За словами міністра оборони, реформа проходитиме у два етапи: перший — до 28 лютого, другий — до осені 2025 року.

Перший етап передбачає створення електронного направлення на ВЛК, другий — розділення між медичними та адміністративними даними, що дасть можливість проходити комісію без територіальної прив'язки.

Нагадаємо, що в Україні продовжили термін проходження повторної ВЛК для "обмежено придатних" осіб до 5 червня 2025 року. Обов'язок проходження ВЛК не поширюється на осіб молодших 25 років, старших 60 років, та осіб з інвалідністю І, II або III групи