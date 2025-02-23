Военнообязанные могут подать запрос на прохождение ВВК онлайн через приложение "Резерв+". Это упрощает процесс и не требует посещения ТЦК. Во время пресс-конференции Рустем Умеров анонсировал реформу ВЛК, передает 24 Канал.

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Какие изменения в прохождении ВВК

По словам министра обороны, реформа будет проходить в два этапа: первый будет длится до 28 февраля, второй – до осени 2025 года.

Первый этап предусматривает создание электронного направления на ВВК, второй – разделение между медицинскими и административными данными, что даст возможность проходить комиссию без территориальной привязки.

Напомним, что в Украине продлили срок прохождения повторной ВВК для "ограниченно годных" лиц до 5 июня 2025 года. Обязанность прохождения ВВК не распространяется на лиц младше 25 лет, старше 60 лет и лиц с инвалидностью I, II или III группы