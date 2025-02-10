Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП. Теперь военнообязанные могут самостоятельно подать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии через мобильное приложение Резерв+.

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Новые возможности "Резерв+"

Ранее получить направление на ВВК можно было только в бумажной форме после личного визита в Территориальный центр комплектования.

Теперь достаточно авторизоваться в приложении "Резерв+" и подать запрос. После этого вы получите сообщение со всеми деталями: номер направления, адрес медучреждения и дату регистрации.

Кому доступна эта функция

Военнообязанным, которые самостоятельно хотят пройти осмотр на пригодность к службе без получения повестки.

Если же вы уже получили повестку, необходимо лично посетить ТЦК.

Нужно ли идти в ТЦК после ВЛК после ВЛК

Нет. Данные автоматически передаются в ТЦК через реестр "Оберіг". После прохождения комиссии обновленный военно-учетный документ можно загрузить в приложение Резерв+.

Прохождение ВЛК стало проще / Фото: Сумской областной ТЦК и СП

Что будет, если не явиться на ВВК по электронному направлению

Направление действительно в течение 30 дней. Если его срок истек, можно подать новый запрос.

Остаются ли бумажные направления

Да. Если нет возможности воспользоваться смартфоном, можно получить направление в бумажном виде, как и раньше.

Стоит заметить, что повестки на прохождение ВВК остаются бумажными. А электронные повестки законодательством не предусмотрены.