Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Федора Вениславского, народного депутат, члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки во время брифинга в Медиацентре Украина.

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Рада продлит сроки прохождения ВВК

Как указал Вениславский, по ряду объективных и субъективных причин меньше половины ограниченно годных успели получить направление на ВВК. Поэтому Совет уже на ближайших заседаниях рассмотрит вопрос продления.

Мы рассматривали вопрос, перед тем, как принять решение о регистрации соответствующего законопроекта о продлении до 5 мая срока прохождения ВВК ограниченно годных,

– отметил Вениславский.

Нардеп отметил, что невыполнение требований в надлежащие сроки считается нарушением правил воинского учета, за что предусмотрена административная ответственность. Именно поэтому Рада продлит сроки, чтобы не штрафовать граждан, которые не успели пройти ВВК.

"Я думаю, что на ближайших парламентских заседаниях мы рассмотрим эти законопроекты и будем их принимать", – добавил Федор Вениславский.

К слову, ранее сообщалось о планах отменить требование проходить ВВК для бывших ограниченно годных граждан в возрасте от 18 до 25 лет.