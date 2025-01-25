4 февраля истекает срок, когда ограниченно годные должны были повторно пройти ВВК. Поскольку многие люди этого до сих пор не сделали, в Офисе президента решили пойти навстречу и продлить срок прохождения ВВК. Как это будет происходить, в эфире телемарафона рассказала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, передает 24 Канал.

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Насколько могут увеличить дедлайн для прохождения ВВК

Ирина Верещук сообщила, что президент поручил принять все неотложные меры, чтобы адекватно решить проблему, которая на сегодня сложилась. Она действительно заключается в том, что более миллиона людей, вероятно, не успеют пройти ВВК как ограниченно пригодные. Офис президента, поговорив с депутатами, Минобороны и Генштабом, пришел к выводу, что нужно дать людям еще некоторое время, чтобы они успели пройти ВЛК нормальным способом. Для этого будут внесены изменения в действующий закон 3621-9, где будет определен срок. Также будет предоставлена возможность, чтобы ТЦК могли электронно извещать граждан о прохождении ВВК.

Относительно того, насколько именно продлить сроки прохождения ВВК ограниченно пригодными, будут решать законодатели. У Зеленского говорят, что людям нужно предоставить не менее 3 месяцев для прохождения медосмотра без штрафов и санкций. Эту цифру вывели, учитывая количество военно-врачебных комиссий, которых 1036, и их пропускную способность.

Должны ли ограниченно годные сами появятся на ВВК

Ограниченно годные могут сами явиться на ВВК. Также им может поступить вызов.

Верещук подчеркнула, что сегодня есть проблема с вызовами. Электронных направлений пока нет. Впрочем, Кабмин пообещал 28 января принять изменения в постановление 560, и таким образом люди смогут получать электронные уведомления, а с ТЦК заберут очереди.

Чиновница заметила, что большие очереди являются объективной причиной, почему люди не смогли вовремя пройти ВЛК.

Итак, она уверена, что электронные оповещения плюс минимум трехмесячный срок позволят решить проблему с ВЛК для ограниченно годных.

Считается ли нарушением, если человек не получил уведомление о прохождении ВВК

Если ограниченно годный не получил ни повестки, ни электронного уведомления, и не прошел ВВК до определенного срока, это будет считаться нарушением.

Для мужчин до 25 лет будут изменения по прохождению ВВК

Верещук отметила, что есть разные категории ограниченно годных. Среди них – действующие военные, военнообязанные, резервисты и те, кому нет 25 лет. Кстати, закон не различает или человеку – 18, или 45, он все равно должен пройти ВВК.

Чиновница считает, что люди до 25 лет, даже, если имеют статус ограниченно годных, не должны сейчас проходить ВВК. Она сказала, что точно инициирует, чтобы были изменения в законодательство, чтобы те кто не является мобилизационного возраста не проходили ВВК, и тем более не были наказаны.

Это также, по словам Верещук, позволит уменьшить нагрузку на ВВК.

Напомним, что в апреле 2024 года в Украине отменили статус "ограниченно годный". Мужчинам, которые ранее получили его, дали 9 месяцев на повторный медосмотр.