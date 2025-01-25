4 лютого спливає термін, коли обмежено придатні мали повторно пройти ВЛК. Оскільки багато людей цього досі не зробили, в Офісі президента вирішили піти назустріч і подовжити термін проходження ВЛК. Як це відбуватиметься, в ефірі телемарафону розповіла заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, передає 24 Канал.

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Наскільки можуть збільшити дедлайн для проходження ВЛК

Ірина Верещук повідомила, що президент доручив вжити усіх невідкладних заходів, аби адекватно вирішити проблему, яка на сьогодні склалася. Вона справді полягає у тому, що понад мільйон людей, ймовірно, не встигнуть пройти ВЛК як обмежено придатні. Офіс президента, поговоривши з депутатами, Міноборони і Генштабом, прийшов до висновку, що потрібно дати людям ще деякий час, аби вони встигли пройти ВЛК у нормальний спосіб. Для цього будуть внесені зміни до чинного закону 3621-9, де буде визначено термін. Також буде надана можливість, аби ТЦК могли електронно сповіщати громадян щодо проходження ВЛК.

Щодо того, наскільки саме продовжити терміни проходження ВЛК обмежено придатними, будуть вирішувати законодавці. У Зеленського кажуть, що людям потрібно надати щонайменше 3 місяців для проходження медогляду без штрафів і санкцій. Цю цифру вивели, врахувавши кількість військово-лікарських комісій, яких 1036, та їх пропускну здатність.

Чи мають обмежено придатні самі з'являться на ВЛК

Обмежено придатні можуть самі з'явитися на ВЛК. Також їм може надійти виклик.

Верещук підкреслила, що сьогодні є проблема з викликами. Електронних направлень наразі немає. Втім, Кабмін пообіцяв 28 січня ухвалити зміни до постанови 560, і у такий спосіб люди зможуть отримувати електронні сповіщення, а з ТЦК заберуть черги.

Посадовиця зауважила, що великі черги є об'єктивною причиною, чому люди не змогли вчасно пройти ВЛК.

Отже, вона впевнена, що електронні сповіщення плюс щонайменше тримісячний термін дадуть змогу вирішити проблему із ВЛК для обмежено придатних.

Чи рахується порушенням, якщо людина не отримала сповіщення про проходження ВЛК

Якщо обмежено придатний не отримав ні повістки, ні електронного сповіщення, і не пройшов ВЛК до визначеного терміну, це вважатиметься порушенням.

Для чоловіків до 25 років будуть зміни щодо проходження ВЛК

Верещук зазначила, що є різні категорії обмежено придатних. Серед них – діючі військові, військовозобов'язані, резервісти і ті, кому не має 25 років. До речі, закон не розрізняє чи людині – 18, чи 45, вона однаково має пройти ВЛК.

Посадовиця вважає, що люди до 25 років, навіть, якщо мають статус обмежено придатних, не мали б зараз проходити ВЛК. Вона сказала, що точно ініціює, аби були зміни до законодавства, щоб ті хто не є мобілізаційного віку не проходили ВЛК, і тим паче не були покарані.

Це також, за словами Верещук, дозволить зменшити навантаження на ВЛК.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року в Україні скасували статус "обмежено придатний". Чоловікам, які раніше отримали його, дали 9 місяців на повторний медогляд.