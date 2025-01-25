Відомо, реформа, яку запропонує влада, передбачає добровільний контракт для чоловіків віком від 18 до 25 років, які не підлягають мобілізації. Їх хочуть, зокрема мотивувати фінансовими стимулами, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента полковника Павла Палісу виданню AP.

Дивіться також Термін для перепроходження ВЛК обмежено придатним можуть продовжити, – ОП

Що відомо про реформу ОП

Восени 2024 року Павло Паліса, який тільки отримав посаду в адміністрації президента, розповідав, що Україна вивчає нові варіанти найму, оскільки нинішня система призову, успадкована з радянських часів, заважає прогресу.

Однією з ініціатив є те, що Паліса описав як "чесний контракт" – план, який включає фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.

Ініціатива спрямована на залучення переважно 18 – 25-річних, які зараз звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку або звільнені після ухвалення закону про мобілізацію.

Паліса підкреслив, що нова реформа стане відповіддю на заклики адміністрацій Байдена і Трампа щодо зниження мобілізаційного віку.

Зверніть увагу! Президент Зеленський виступив категорично проти запровадження обов’язкової мобілізації з 18 років.



Наразі я вважаю, що нам потрібно розпочати відкритий діалог із суспільством. Бо захист держави – це не лише обов’язок Збройних Сил. Це обов’язок кожного громадянина України,

– наголосив Паліса.

Він розказав, що Офіс у співпраці з Кабінетом міністрів і Міністерством оборони перевіряє, чому зусилля з мобілізації не вдалися.

Полковник підкреслив, що в України насправді величезний мобілізаційний ресурс. На його думку, це більше, ніж те, що зараз потрібно для вирішення тих чи інших завдань на передовій. Втім, вважає Паліса, наявний механізм призову не дозволяє бути настільки ефективними, наскільки можна було б.

Паліса наголосив на потребі адаптувати військову структуру до логіки сучасної війни, яка дозволить бути більш ефективними та уникати повторнення помилок.