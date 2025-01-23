Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента Павла Паліса для іноземних ЗМІ, якого цитує Аssociated Press. За його словами, в Україні триває завершальна стадія реформи залучення чоловіків 18–25 років до армії.

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Україна шукає шляхи зміцнення бойових сил

Лише минулої весни мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років. Проте, як зазначають в ОП, цього було недостатньо, щоб поповнити лави оборонців та протистояти Росії.

Одним з варіантів, як можна залучати до війська чоловіків від 18 років, за словами Павла Паліси, є так званий "чесний контракт". Це чіткий план, що містить фінансові стимули, обов'язкові гарантії навчання та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.

Щоб убезпечити командира підрозділу та військовослужбовця-контрактника, встановити між ними відкриті та професійні стосунки та встановити чіткі межі, зрозумілі обом,

– пояснив новий план заступник голови ОП.

Саме цей план може бути цікавим переважно для громадян 18–25 років, які наразі звільнені від мобілізації. Також на умовах такого контракту мобілізуватися можуть українці, які мають право на відстрочку або звільнені після ухвалення закону про мобілізацію.

В Україні можуть мобілізувати чоловіків 18–25 років через заклики США

Як розповів Павло Паліса, реформа мобілізації може стати відповіддю на заклики адміністрацій Байдена та Трампа про зниження призовного віку до 18 років. Посадовець додав, що із суспільством варто розпочинати діалог на цю тему.

Варто зазначити! Павло Паліса – полковник-фронтовик. Він командував 93 бригадою "Холодний Яр" під час ​​9-місячної битви за Бахмут. Своє призначення в ОП Паліса розглядає, як можливість протидіяти системним проблемам в армії.

Деякі військові аналітики помітили недоліки в системі командування Сил оборони. Тож як вважає новопризначений заступник голови ОП, зараз є шанс виправити цю "прогалину", яка ставить під загрозу шанси України на успіх. Зокрема, шляхом реформ.

Нам потрібно адаптувати структуру до логіки сучасної війни, що дозволить нам бути більш ефективними та не дасть нам повторювати ті самі помилки,

– сказав він.

Президент не підтримує мобілізацію чоловіків з 18 років

Президент України Володимир Зеленський виступає проти запровадження обов’язкової мобілізації з 18 років. Він наголошує на необхідному забезпеченні армії озброєнням і технікою, а не молодими бійцями. Днями на Форумі в Давосі Зеленський знову відкинув заклики міжнародних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку, адже це може призвести до більшої кількості воїнів без зброї на фронті.