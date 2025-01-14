Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції з Борисом Пісторіусом, міністром оборони Німеччини.

Дивіться також У Байдена кажуть, що обговорили з представниками адміністрації Трампа мобілізацію в Україні

Що заявив президент

За словами президента, однією з ключових проблем залишається нестача необхідної техніки.

Я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно. Але у нас більше 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки,

– сказав Зеленський.

Ба більше, у багатьох бригадах техніка регулярно виходить з ладу, потребує ремонту. Тож підтримка союзників має бути спрямована не тільки на збільшення чисельності української армії, а й на її технічну модернізацію насамперед.

Людина повинна бути не просто захищена, а мати відповідну зброю, знання. Саме цим наші партнери повинні насичувати українську армію,

– додав президент.

До слова, раніше майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україні варто знизити призовний вік до 18 років. "Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити: якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію "ва-банк", то й вони теж мають діяти відповідно", – сказав Волц.

Він вважає, що важка ситуація на фронті складається через нестачу людського ресурсу, а не військової допомоги від партнерів.