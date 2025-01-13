Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg, повідомляє 24 Канал.

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Салліван вказав, що в Україні вже знизили вік мобілізації з 27 до 25 років, але додав, що з плином часу проблема з людським ресурсом в українському війську змінилась.

"Вона загострилась протягом минулого року, і потреба в тому, щоб Україна могла повністю укомплектувати свої бригади і батальйони – адже ми надали їм величезну кількість необхідних їм боєприпасів і військової техніки – зросла", – додав він.

Зазначимо, що радник з нацбезпеки Байдена повідомив, що про ці проблеми проінформували й нову команду Дональда Трампа.

Ми чітко дали зрозуміти (Україні. – Ред.), зокрема й публічно, що наявність живої сили є гострою проблемою. І це те, що Україні доведеться вирішувати навіть тоді, коли ми зробимо свій внесок у надання їм необхідних озброєнь,

– заявив Салліван.