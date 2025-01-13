Офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів зазначає, що відстрочка обов'язково має бути документально підтвердженою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на KyivFM.

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Хто не підлягає мобілізації

Наталія Кіндратів наголошує на тому, що кожен військовозобов'язаний повинен знати правила військового обліку та дотримуватися їх. У випадку, якщо у нього є підстави для відстрочки, він повинен документально оформити її.

Вона нагадує, що, зокрема, відстрочку від мобілізації можна отримати за станом здоров'я або через бронювання, якщо військовозобов'язаний працює на критично важливому підприємстві. В інших випадках його можуть мобілізувати.

Зазначимо, що з 1 грудня 2024 року в Україні діють нові правила бронювання працівників. Тепер воно відбувається лише через Дію, а відстрочка надається на термін дії строку контракту з надання послуг ЗСУ або не довше, ніж на 12 місяців.

У цей період заброньованого працівника не можуть призвати до армії.