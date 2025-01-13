Офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив отмечает, что отсрочка обязательно должна быть документально подтвержденной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KyivFM.

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Кто не подлежит мобилизации

Наталья Киндратив отмечает, что каждый военнообязанный должен знать правила воинского учета и соблюдать их. В случае, если у него есть основания для отсрочки, он должен документально оформить ее.

Она напоминает, что, в частности, отсрочку от мобилизации можно получить по состоянию здоровья или через бронирование, если военнообязанный работает на критически важном предприятии. В других случаях его могут мобилизовать.

Отметим, что с 1 декабря 2024 года в Украине действуют новые правила бронирования работников. Теперь оно происходит только через Дию, а отсрочка предоставляется на срок действия контракта по предоставлению услуг ВСУ или не дольше, чем на 12 месяцев.

В этот период забронированного работника не могут призвать в армию.